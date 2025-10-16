Šéf energetické skupiny EPH Daniel Křetínský chce ovládnout domácí logistický trh s přepravou balíků. Od letoška mu patří společnost GLS, kterou získal společně s mateřskou mezinárodní skupinou International Distribution Services (IDS). Firma má od března nového šéfa Petra Pěchu, nyní do vrcholového managementu nastupuje nový obchodní ředitel. GLS ho přebrala silnému konkurentovi.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo je novým manažerem.
  • Jaké jsou cíle GLS.
  • Jak chce předběhnout Zásilkovnu, DPD nebo PPL.
