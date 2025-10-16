Na Ukrajině začala výroba velkorážové munice ve spolupráci s českým holdingem Czechoslovak Group (CSG). Uvedl to server e15.cz. Firma CSG ukrajinskému partnerovi, kterým je zbrojovka Ukrajinska bronetechnika, poskytla licenci a know-how, dodávat bude také část komponentů. Spolupráci uzavřely obě společnosti loni na podzim. Ukrajinský server Militarnyj tehdy uvedl, že výroba se bude týkat mimo jiné dělostřeleckých nábojů ráže 155 milimetrů.
„Vše je v gesci našeho partnera, kterému skupina CSG převedla licenci a poskytla know-how k výrobě, protože již potřebnou technologii měl a mohl poměrně rychle zahájit produkci. CSG nerozhoduje o cenové politice či výběru zákazníků,“ uvedl pro e15 mluvčí CSG Andrej Čírtek. Dodal, že z projektu má skupina prospěch prostřednictvím licenčních poplatků a dodávek kritických komponentů, jako jsou prachové náplně a zapalovače granátů. Ukrajina podle něj bude na svém území vyrábět munici ráže 105 mm, 120 mm a 155 mm podle výrobní dokumentace české CSG.
Strnadova CSG se pouští do nového byznysu. Chystá výrobu motorů pro drony. Má k tomu bývalého manažera PBS
Skupina CSG loni v říjnu v tiskové zprávě uvedla, že v roce 2025 by podle plánů mělo být v rámci spolupráce CSG a firmy Ukrajinska bronetechnika vyrobeno 100 tisíc kusů munice. V roce 2026 by pak podle plánu měla roční produkce přesáhnout hranici 300 tisíc kusů.
„Celková roční kapacita stále platí, ale množství objednané munice závisí na finančních možnostech Ukrajiny. Vzhledem k omezenosti jejích zdrojů zůstává klíčová česká muniční iniciativa, v níž nákupy velkorážové munice financují zahraniční dárci,“ doplnil pro e15 Čírtek.
