Stránka 196 ve Vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu (NKEP) zveřejněném na webu ministerstva průmyslu ještě nedávno zobrazovala jen prázdný obdélník. Popisek nad ním ovšem prozrazoval, co na tomto místě schází: Graf č. 36: Uvažovaný vývoj ceny emisní povolenky.
Právě takzvaný klimaplán stál přitom na začátku probíhající vyostřené debaty o zavedení emisních povolenek pro domácnosti (ETS2). Vláda Petra Fialy (ODS) plánovala původně schválit klíčový dokument loni v červenci, pak se však zalekla povyku, který se strhl kolem možných dopadů na ceny uhlí, zemního plynu a pohonných hmot. Ačkoliv NKEP je nelegislativní, čistě analytický dokument a jako takový povolenky nijak nezaváděl a byly jen jedním z mnoha témat, kterých se dotýkal, kabinet ho nakonec stáhl. A schválil až s několikaměsíčním zpožděním poté, co z něj vymazal všechny zmínky o ETS2. Vládní úředníci nicméně nebyli v mazání zcela důslední.
Co se dočtete dál
- Kolik budou nové povolenky stát.
- Proč se odhady dopadů na domácnosti zásadně liší.
- Co ještě může výrazně omezit cenové dopady ETS2.
- Proč povolenky méně zasáhnou domácnosti s nižšími příjmy.
