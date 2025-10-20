Stránka 196 ve Vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu (NKEP) zveřejněném na webu ministerstva průmyslu ještě nedávno zobrazovala jen prázdný obdélník. Popisek nad ním ovšem prozrazoval, co na tomto místě schází: Graf č. 36: Uvažovaný vývoj ceny emisní povolenky.

Právě takzvaný klimaplán stál přitom na začátku probíhající vyostřené debaty o zavedení emisních povolenek pro domácnosti (ETS2). Vláda Petra Fialy (ODS) plánovala původně schválit klíčový dokument loni v červenci, pak se však zalekla povyku, který se strhl kolem možných dopadů na ceny uhlí, zemního plynu a pohonných hmot. Ačkoliv NKEP je nelegislativní, čistě analytický dokument a jako takový povolenky nijak nezaváděl a byly jen jedním z mnoha témat, kterých se dotýkal, kabinet ho nakonec stáhl. A schválil až s několikaměsíčním zpožděním poté, co z něj vymazal všechny zmínky o ETS2. Vládní úředníci nicméně nebyli v mazání zcela důslední.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik budou nové povolenky stát.
  • Proč se odhady dopadů na domácnosti zásadně liší.
  • Co ještě může výrazně omezit cenové dopady ETS2.
  • Proč povolenky méně zasáhnou domácnosti s nižšími příjmy.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.