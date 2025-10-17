Automobilový průmysl v Evropě i ve Spojených státech se obává výpadků ve výrobě kvůli sporu mezi čínskou a nizozemskou vládou ohledně výrobce čipů Nexperia. Informuje o tom agentura Reuters. Nizozemská vláda v neděli oznámila, že převzala nad společností Nexperia kontrolu kvůli obavám, že podnik předá klíčové technologie čínské mateřské firmě Wingtech.
Podle Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) společnost Nexperia automobilkám a jejich dodavatelům sdělila, že za současné situace nemůže zaručit dodávky svých čipů. „Bez těchto čipů nemohou evropští dodavatelé vyrábět součástky potřebné pro výrobu automobilů, takže hrozí odstávky výroby,“ uvedla ACEA ve své zprávě.
Před negativními dopady na výrobu varovala rovněž Aliance pro automobilové inovace, která zastupuje téměř všechny velké automobilky působící ve Spojených státech, včetně firem General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen a Hyundai. „Pokud se dodávky automobilových čipů rychle neobnoví, naruší to automobilovou výrobu ve Spojených státech a řadě dalších zemí,“ uvedl podle agentury Reuters šéf aliance John Bozzella.
Společnost Nexperia byla v minulosti součástí nizozemské skupiny Philips. Čínská firma Wingtech ji koupila v roce 2018 za zhruba 3,63 miliardy dolarů (podle současného kurzu přibližně 75 miliard korun).
Soudní dokumenty podle agentury Reuters ukázaly, že nedělní opatření nizozemské vlády přišlo po několika měsících rostoucího tlaku ze strany Spojených států. Nexperia tento týden oznámila, že čínské ministerstvo obchodu vydalo opatření, které její čínské divizi zakazuje vývoz některých produktů.
Německé automobilky Volkswagen a BMW tento týden uvedly, že na jejich výrobu zatím problémy kolem společnosti Nexperia neměly žádný dopad. Upozornily nicméně, že zkoumají možná rizika.
