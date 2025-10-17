Češi patří mezi největší fanoušky doplňků stravy ve střední i východní Evropě. Občas si nějaký suplement vezme skoro 85 procent z nich a průměrně za ně vydají několik set korun měsíčně. Každoročně tak celý trh poskočí o pár procentních bodů a před dvěma lety překonal hranici třiceti miliard. I když je na něm tak trochu těsno, láká stále nové hráče. „Nedůvěra v doplňky stravy je po mnohých negativních zkušenostech veliká, to chceme změnit,“ říká zakladatelka EliteMedical Karla Ašerová, která s longevity expertem Františkem Knoblochem a právničkou Vladimírou Knoblochovou uvádí na trh novou značku suplementů Longelite. 

