Je to ta nejdůležitější část české dálniční sítě a přitom se o ní v posledních letech přestalo mluvit. Šestipruhový úsek dálnice D1 před Prahou mezi Říčany a Všechromy se od posledních oprav v roce 2019 vyznačuje dvěma jistotami: náročností na pozornost řidiče, ale zároveň odolností vůči zácpám. Úsek je ucpaný jen při nejsilnějším provozu.
Tak to mělo vydržet až do další výměny povrchu, která se dá čekat někdy po roce 2035. Jenže teď se ukázalo, že realita bude poněkud jiná. A že už brzy se zde dají opět očekávat chronické kolony. Naznačilo to nenápadné oznámení na úřední desce.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.