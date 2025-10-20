Napětí v obchodních vztazích mezi USA a Čínou přináší řadu komplikací, ale také příležitostí, kterých se někteří burzovní obchodníci a investoři nebojí chopit. Špatná zpráva, která přijde z jedné či druhé strany, tak vlastně může být pro někoho dobrá. Ukázala to i poslední rétorická eskalace ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, která přišla potom, co Čína oznámila rozšíření restrikcí na vývoz kritických surovin. Trump nejprve hrozil stoprocentními cly, později své vyjádření mírnil. Investoři a spekulanti, kteří vsadili na správné koně, na tom však dokázali pořádně vydělat.
Co se dočtete dál
- Jaké akcie přinášejí poslední měsíc nadprůměrné zisky.
- Proč tyto akcie těží z napětí mezi USA a Čínou.
