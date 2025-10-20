Libor Winkler je nejen hlavní postavou a majoritním akcionářem finanční skupiny RSJ Investments, ale i jedním z nejvýraznějších tuzemských filantropů. Spolu s podobně smýšlejícími byznysmeny, jako jsou Jan Barta, Martinové Hájek a Vohánka či Ondřej Fryc, podporují řadu neziskových organizací usilujících o moderní stát a upevňování liberální demokracie.

V rozhovoru pro HN Winkler vysvětluje, co je přimělo spojit se do Aliance pro moderní stát. Komentuje také výsledky sněmovních voleb a vyjednávání o vládě a hovoří o investicích RSJ na Ukrajině a důvodech, proč v poslední době posiluje v realitním byznysu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo založil a jak funguje Aliance pro moderní stát.
  • Kolik peněz Aliance dosud investovala a jaký je cíl do roku 2026.
  • Jaké projekty a organizace Aliance podporuje.
  • Jaké konkrétní změny v oblasti veřejných zakázek a státní správy Aliance prosazuje.
  • Jaké investice RSJ a Winkler plánují a realizují na Ukrajině v oblasti biomasy.
  • Jak RSJ rozvíjí developerské aktivity v Česku.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se