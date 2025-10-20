Libor Winkler je nejen hlavní postavou a majoritním akcionářem finanční skupiny RSJ Investments, ale i jedním z nejvýraznějších tuzemských filantropů. Spolu s podobně smýšlejícími byznysmeny, jako jsou Jan Barta, Martinové Hájek a Vohánka či Ondřej Fryc, podporují řadu neziskových organizací usilujících o moderní stát a upevňování liberální demokracie.
V rozhovoru pro HN Winkler vysvětluje, co je přimělo spojit se do Aliance pro moderní stát. Komentuje také výsledky sněmovních voleb a vyjednávání o vládě a hovoří o investicích RSJ na Ukrajině a důvodech, proč v poslední době posiluje v realitním byznysu.
Co se dočtete dál
- Kdo založil a jak funguje Aliance pro moderní stát.
- Kolik peněz Aliance dosud investovala a jaký je cíl do roku 2026.
- Jaké projekty a organizace Aliance podporuje.
- Jaké konkrétní změny v oblasti veřejných zakázek a státní správy Aliance prosazuje.
- Jaké investice RSJ a Winkler plánují a realizují na Ukrajině v oblasti biomasy.
- Jak RSJ rozvíjí developerské aktivity v Česku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.