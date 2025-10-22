Nechuť měnit dodavatele energie je v Česku stále výrazná. Ročně ke změně přistoupí jen asi 15 procent domácností a tento podíl se dlouhodobě prakticky nemění, i když rozdíly mezi nabídkami mohou dosahovat až deseti procent. „Koncový spotřebitel je konzervativní a dodavatelé sází na reklamu, cashbacky a různé retenční programy, aby si zákazníky udrželi,“ vysvětluje generální ředitel energetické společnosti epet Petr Švec. U firemních zákazníků je setrvačnost ještě výraznější.

Dalším faktorem jsou chystané emisní povolenky pro domácnosti ETS2, které mají od roku 2027 ovlivnit cenu plynu. V první fázi by mohlo podle Švece dojít k zdražení zhruba o pětinu. Přechod na jiné zdroje vytápění však nebude jednoduchý. Nastupující vláda chce navíc do cen energií sáhnout, například snížením regulované části ceny. Domácnosti by v takovém případě nic nenutilo k přechodu z fosilních paliv, mezi něž zemní plyn patří, na čistší zdroje vytápění.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se do koncových cen elektřiny a plynu promluví stát a emisní povolenky.
  • Proč dodavatele energií mění ročně jen zhruba 15 procent domácností a jak je pro obchodníky těžké je získat.
  • Zda dávají při současných cenách smysl spotové tarify či soláry na střechu.
  • Jestli mohou přijít krachy dodavatelů a jak se bude měnit situace na trhu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.