V Praze se dodnes staví podle pravidel, která město nastavilo v roce 1999. Zastaralý územní plán, klíčový pro rozvoj města, je jednou z hlavních příčin pomalé výstavby a astronomicky rostoucích cen nemovitostí. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy nyní představil nový Metropolitní plán, který má podle jeho ředitele Ondřeje Boháče výstavbu odblokovat. Čeká ho poslední kolo připomínek a příští rok na jaře poputuje ke schválení do zastupitelstva.
Metropolitní plán se konečně blíží do finále. Jak změní podobu Prahy dejme tomu během příštích deseti let?
Bude to klíčový dokument. Zrychlí výstavbu, odemyká obrovská nevyužitá území pro rozvoj města. Jsou v něm všechny hlavní dopravní stavby a zjednodušuje plánování nových. Navíc chrání hodnoty Prahy od panoramatu po parky v centru a přírodu na okraji města. Dnes běží zhruba 400 žádostí o změnu platného územního plánu a všechny tyto změny jsou zahrnuté v Metropolitním plánu. Uvolní a odblokuje to najednou velmi mnoho projektů. Neznamená to, že se najednou postaví 500 tisíc bytů.
Co se dočtete dál
- Kde se v Praze podle Metropolitního plánu budou stavět výškové budovy.
- Jak státní správa negativně ovlivňuje rozvoj a výstavbu ve velkých městech.
- Jakou „trvanlivost“ bude mít nový pražský územní plán, na který se čeká od roku 1999.
