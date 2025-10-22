Pojem energetická transformace budov může znít technicky a vzdáleně, ale ve skutečnosti se týká každé české domácnosti. Jde o zateplování, modernizaci vytápění, renovaci domů a úspory energie, které mohou významně zlepšit kvalitu života, posílit ekonomiku a zvýšit odolnost Česka vůči energetickým krizím. Jak zaznělo v debatě týdeníku Ekonom, zdaleka nejde pouze o klima. Jde o to, jak draze (či levně) a jak kvalitně budeme v budoucnu bydlet.
Zatímco evropské země zrychlují, Česko v renovacích domů zaostává. „Vedeme si dobře, ale ne tak dobře, abychom byli srovnatelní se zbytkem Evropy. Pokud má být renovace bytového fondu hotová do roku 2050, musíme tempo výrazně zvýšit zhruba na tři procenta ročně. Teď jsme pod dvěma,“ uvedl předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny a šéf Asociace stavebních spořitelen Libor Vošický.
