Americký provozovatel streamovací platformy Netflix ve třetím čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 17,2 procenta na 11,5 miliardy dolarů (240,64 miliardy korun). Čistý zisk vzrostl meziročně o necelých osm procent na 2,55 miliardy dolarů (53,38 miliardy korun), uvedla firma v oznámení. Zisk na akcii potom vzrostl z 5,40 dolaru na 5,87 dolaru, což zůstalo za očekáváním analytiků, kteří podle společnosti Zacks v průměru očekávali zisk na akcii 6,89 dolaru.
Provozní marže 28 procent zůstala za očekáváním samotné firmy, což Netflix přičítá daňovému sporu v Brazílii. „Neočekáváme, že by tato záležitost měla významný dopad na budoucí výsledky,“ dodala společnost.
Pozitivně se na výsledcích podepsal úspěch filmu KPop Demon Hunters. „KPop Demon Hunters se stal naším historicky nejpopulárnějším filmem,“ uvedl Netflix. Mezi dalšími úspěšnými pořady společnost jmenovala například druhou sérii seriálu Wednesday, kterou v Česku propagovala upoutávkou s Ivanem Mládkem a skladbou Jožin z bažin.
Akcie Netflixu od začátku roku přidaly 40 procent. Výsledky společnost zveřejnila po ukončení úterního obchodování, ale v obchodování mimo obchodní hodiny akcie vykazovaly pokles o 6,5 procenta.
