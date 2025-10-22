Fanoušky aplikace Strava měl začátkem listopadu při pohledu do aplikace polít pot. Tentokrát však nikoliv kvůli namáhavým sportovním výkonům, ale v důsledku soudního sporu. Z aplikace oblíbené u 150 milionů běžců, plavců a cyklistů totiž měla zmizet všechna jejich data, včetně rekordů. Pokud tedy byla nahrána do aplikace přes některé ze zařízení gigantu na trhu se sportovní elektronikou Garmin. Tento výrobce sportovních hodinek tak reagoval na žaloby ze začátku října, které na něj aplikace podala za porušení patentových práv a smluvních podmínek. Obvinění teď ale Strava stáhla.
Co se dočtete dál
- Co bude dál.
- Jak to souvisí se vstupem Stravy na IPO.
- Proč Strava podala na Garmin žalobu.
- Kdo má na patenty nárok.
- Jak reagovali samotní uživatelé.
- Co chce po Stravě Garmin.
