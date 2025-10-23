Přesto, že byl předseda Motoristů sobě, poslanec a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka roky manažerem a mluvčím Institutu Václava Klause, stíhal i podnikat. Přesněji řečeno zakládat a vést firmy a spolky, o jejichž činnosti ale často není možné cokoli bližšího dohledat. Nejznámějším příkladem je Klub motoristů, který sponzoroval kampaň do evropských voleb, aniž by bylo zřejmé, odkud peníze vzal. Žádné vysvětlení ani žádnou činnost klub neprezentuje dodnes.
Mlha halí i několik Macinkových firem, které v jejich sídlech obvykle nikdo nezná a některé ani nezveřejňují účetní uzávěrky či výroční zprávy. Podobně uzavřeně působí i spolek Centrum pro výzkum terorismu. Otazníky pak visí také nad Macinkovou pomocí straně před volbami na pražský magistrát, kde měl straně poskytnout bezúplatné plnění půl milionu.
Co se dočtete dál
- Které Macinkovy firmy a spolky jsou zvláště neprůhledné?
- A proč nefunguje Centrum pro výzkum terorismu, které spoluzakládal?
