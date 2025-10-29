Na energetice se dá v současnosti pěkně vydělat. Jedním z důvodů je očekávaný růst spotřeby elektřiny v souvislosti s výstavbou datových center, která pohánějí umělou inteligenci. Růst spotřeby elektřiny přinese ale i elektrifikace průmyslu, dopravy, vytápění a chlazení. Příležitost vnímají také portfolio manažeři J&T Martin Seyček a Michal Semotan. V září spustili fond zaměřený na energetiku J&T Energy. Na investice do energetiky jdou ale trochu jinak než ostatní. O jejich přístupu se v rozhovoru pro HN rozpovídal Martin Seyček, který mimo jiné vysvětluje, jak by investiční fond mohl vydělat na odkoupení ČEZ.
Co se dočtete dál
- Jak může fond vydělat, pokud přijde vyplacení akcionářů ČEZ.
- Na jaké akcie v současnosti sází.
- Jak se strategie fondu liší od jiných fondů zaměřených na energetiku.
