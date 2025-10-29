O letošním vítězi v elektromobilitě na českém trhu se zdá být rozhodnuto už nyní, dva měsíce před koncem roku. Prodejům aut poháněných výhradně baterií v roce 2025 jasně dominuje model Škoda Elroq. Za první tři kvartály si elektromobil s cenou začínající na 800 tisících korun pořídilo více než dva tisíce řidičů a nezdá se, že by ho ve zbývajících třech měsících měl ještě šanci někdo předehnat.
Elroq se letos zařadil mezi několik novinek na českém trhu, které především díky nižší ceně, než za jaké se elektromobily dosud nabízely, přispěly k nejrychlejšímu nárůstu prodeje aut s baterií v Česku. Přesto je nástup elektromobility nejpomalejší v celé Evropě – podobně nízký podíl na prodejích je už jen na Maltě.
Co se dočtete dál
- Jaké elektromobily na českém trhu jsou aktuálně nejlevnější.
- Proč jsou prodeje obávaných čínských automobilek zatím rozpačité.
- Jaké levné elektroauta dorazí na český trh v příštích měsících.
