Jednorožec, tedy start-up s hodnotou přes miliardu dolarů, se z české společnosti Mews stal už loni. Letos pokračuje v další jízdě – nakupuje firmy, které rozšiřují její záběr, a posouvá se k cíli zakladatele Richarda Valtra. Tím je udělat z hotelů díky umělé inteligenci zcela autonomní jednotky. Dosud jim Mews svým softwarem pomáhal se správou rezervací, check-inů nebo vyřizování požadavků hostů. Nyní svůj záběr znovu rozšiřuje.
Co se dočtete dál
- Jakou firmu Mews koupil.
- Jaké jsou plány Mews.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.