Česká ekonomika v letošním třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,7 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,7 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Analytici většinou očekávali nižší růst HDP.
Podle ředitele odboru národních účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta meziroční růst HDP podpořily zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu. „K mezičtvrtletnímu růstu přispěla i zahraniční poptávka,“ konstatoval Kermiet.
K meziročnímu i mezikvartálnímu růstu hrubé přidané hodnoty (HPH), což je výsledek rozdílu mezi produkcí zboží a služeb a náklady na produkci, kladně přispělo zejména stavebnictví, obchod, doprava, ubytování a pohostinství. Podle statistiků se dařilo i ostatním službám.
Zaměstnanost ve sledovaném období podle ČSÚ mezičtvrtletně stagnovala, v porovnání s loňským třetím kvartálem se zvýšila o 0,9 procenta.
Ve druhém čtvrtletí česká ekonomika meziročně vzrostla o 2,6 procenta, mezičtvrtletně byla vyšší o půl procenta.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist