Na pražském Barrandově začala developerská a investiční skupina JRD Jana Řežába s výstavbou rezidenčního projektu Terra Barrandov. Společně s ním v Česku vznikne novinka – mokřadní střechy na bytových domech. Přečištěná odpadní voda ze sprch na nich bude sloužit k zalévání zeleně, která ji bude dál přírodní cestou čistit.
Všech 225 bytů ve čtyřech budovách bude v pasivním energetickém standardu – budou mít velmi nízkou spotřebu energie na vytápění a provoz. V tomto standardu JRD staví dlouhodobě. Byty budou mít také stropní či podlahové dochlazování.
Dokončení projektu Terra Barrandov je očekáváno v první polovině roku 2028.
„S projektem Terra Barrandov reagujeme na rostoucí poptávku po moderním a kvalitním městském bydlení s přírodou na dosah,“ říká Naděžda Ptáčková, ředitelka Real Estate v JRD.
Na nezvyklé technologii hybridní zelené střechy JRD spolupracuje s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Hybridní střecha kombinuje výhody zelené střechy a kořenové čistírny odpadních vod umístěné ve střešních mokřadních žlabech.
Technologie reaguje na rostoucí potřebu adaptace na klimatické změny. Zelené střechy představují jedno z klíčových řešení v boji proti městskému tepelnému ostrovu. Díky schopnosti zadržovat vodu a následně ji pomalu vypařovat do okolí, přispívají ke snižování teplot budov samotných i jejich okolí.
„Šedá voda ze sprch poputuje k mechanickému přečištění do septiku, kde se odstraní hrubé nečistoty a následně bude čerpána na střechu do mokřadů. Tam projde horizontálně protékanou kořenovou čistírnou, kde se dále vyčistí díky kořenům rostlin a substrátu. V kořenové čistírně probíhá celá řada nejen fyzikálních ale i chemických procesů, důležitým prvkem jsou zde přítomné bakterie, které požírají znečištění,“ vysvětluje Marek Petreje z UCEEB ČVUT.
Šedá voda, kterou produkují domácnosti při sprchování a osobní hygieně, představuje nevyužitý zdroj, který je možné po úpravě využít k provozu hybridní zelené střechy bez nároku na vodu pitnou.
Prvním bytovým domem v Česku, který začal využívat šedou vodu, je jeden z posledních objektů rezidenční čtvrti Botanica v Praze 5 developerské společnosti Skanska Reality . Od roku 2018 tento dům využívá odpadní vodu z umyvadel, sprch a van na splachování toalet.
Obyvatelé Terra Barrandov budou mít k dispozici kromě hybridní zelené střechy s mokřady i společné relaxační zóny na střešních terasách, sousedský skleník nebo třeba dětské hřiště, počítá se i s prostorem pro dětskou skupinu a mycím koutkem pro kola a domácí mazlíčky.
Autorem architektonického návrhu je studio MS architekti. Projekt nabídne byty v dispozicích 1+kk až 4+kk s terasami, zahrádkami nebo lodžiemi. V první vlně prodeje se od září prodalo 35 procent bytů. Ceny bytů jsou od 5,36 milionu korun včetně DPH.
JRD je významným hráčem i v oblasti developmentu větrných a solárních elektráren. V Česku vlastní mimo jiné druhý největší větrný park, a stojí za výstavbou větrných parků i na Slovensku a v Maďarsku.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist