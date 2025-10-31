Od konce loňského roku skupina Penta Investments miliardářů Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka nabírá peníze od externích investorů do nově vytvořených fondů. Vůbec poprvé v její třicetileté historii. Po úspěšném startu teď Penta Fund přechází do další fáze a s novým šéfem. Do jejího vedení přichází zkušený manažer z Komerční banky a mateřské Société Générale Tomáš Hochmeister. Ten by měl novou investiční nohu Penty posunout do vyšší, mezinárodní hry.

Co se dočtete dál

  • Kdo je nový šéf Penta Fund.
  • Na co se nově zaměří.
  • S čím změny souvisí a co jimi Penta sleduje.
