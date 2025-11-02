Nové nařízení proti odlesňování (EUDR) má od začátku příštího roku změnit pravidla pro dovoz a vývoz desítek komodit i výrobků – od kávy a dřeva až po pneumatiky či čokoládu. Cílem Evropské unie je omezit globální kácení spojené zejména se zemědělskou výrobou. České firmy ale varují, že systém není připravený a hrozí chaos.
Zemědělci i podnikatelé se proti chystané regulaci ohrazovali už od roku 2022, kdy se návrh začal v Bruselu projednávat. Nařízení bylo schváleno v roce 2023 a mělo původně začít platit už o rok později. Kvůli rozsahu nových povinností se ale jeho start posunul na konec letošního roku. Brusel teď navíc v rámci své aktuální snahy omezit byrokratickou zátěž podnikatelů, sáhl k dílčím úpravám, které mají pravidla zjednodušit.
Co se dočtete dál
- Proč firmy označují nové unijní nařízení za nejbyrokratičtější v historii EU.
- Co všechno budou muset podniky kvůli EUDR dokládat.
- Jak se nařízení dotkne českých firem napříč odvětvími.
