Uhlí má mít v české energetice důležité místo, protierozní vyhláška škodí a bezzásahovost v lesích národních parků je potřeba omezit... I takové proklamace jsou součástí programového prohlášení v oblasti životního prostředí budoucí vlády Andreje Babiše (ANO), kterou skládá společně s Motoristy a SPD. Právě Motoristé mají ve vládě získat ministerstvo životního prostředí, proti čemuž brojí významná část odborné veřejnosti.
Koaliční prohlášení je sice v oblasti ochrany životního prostředí o poznání mírnější než už dříve kritizovaný program Motoristů, v mnohém jejich vize ale přejímá. Obavy ochránců přírody i byznysu z oblasti obnovitelných zdrojů či energetických úspor a dekarbonizace proto přetrvávají.
Co se dočtete dál
- Proč sázka koalice na vodní energii nemusí vyjít.
- Co může lidem elektřinu v budoucnu zdražit.
- Co v programovém prohlášení chybí.
