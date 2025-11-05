Do tradiční jihomoravské truhlářské firmy Dřevodílo přišel Michal Navrátil před deseti lety. Nejdřív jen jako poradce, který ji měl dostat z ekonomických problémů. Nakonec se mu v nábytkářské branži zalíbilo, stal se ředitelem a klíčovým investorem. Původně přitom působil v úplně jiném oboru – vlastnil technologickou firmu zabývající se e‑commerce. Zkušenosti z IT se mu hodily. Jak sám v rozhovoru několikrát zdůrazňuje, postavit byznys Dřevodíla na nohy se podařilo především díky digitalizaci firmy.
Jak těžké je pro českou firmu obstát na nábytkářském trhu v konkurenci zahraničních firem? Podle statistik u nás kolem 70 procent prodeje nábytku tvoří import.
Ano, trh v Česku tvoří z podstatné části řetězce s velkými obraty. Vozí sem levný nábytek, který toho moc nevydrží. My jsme v jiném segmentu. Prosazujeme se unikátními výrobky. Abychom obstáli, musíme se držet řemesla a prodávat nábytek s přidanou hodnotou. Velkým hráčům nemůžeme konkurovat.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá digitalizace nábytkářské firmy.
- Pro část zakázek přenechává Dřevodílo menším firmám v regionu.
- Jak se daří lákat děti na obor digitální truhlář.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.