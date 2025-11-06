Průmyslová výroba v Česku se v září vrátila k růstu, když se meziročně zvýšila o 0,4 procenta. Růst podpořily kovodělný průmysl, gumárenství a výroba elektrických zařízení, klesla výroba motorových vozidel. Proti srpnu byla průmyslová výroba vyšší o 1,1 procenta. Vzrostla také hodnota nových zakázek meziročně o 4,5 procenta. Čísla na svém webu ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
V srpnu se průmyslová výroba snížila o 1,3 procenta po předchozích šesti měsících růstu. „K růstu průmyslové produkce v září nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, výroba pryžových a plastových výrobků a výroba elektrických zařízení,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.
Vyšší byla meziročně rovněž výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení a také potravin. Spolu s automobilovým průmyslem se snížila výroba elektřiny, zejména v uhelných elektrárnách, těžba uhlí nebo výroba nápojů.
Nové zakázky ze zahraničí se v běžných cenách ve sledovaných odvětvích v září meziročně zvýšily o 5,6 procenta, tuzemské nové objednávky vzrostly o 2,7 procenta. „K meziročnímu růstu hodnoty nových průmyslových zakázek v září nejvíce přispěla odvětví výroby motorových vozidel, výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků a výroby počítačů,“ uvedla Marta Ortová z oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.
Hodnota nových zakázek poklesla ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení, výrobě elektronických a optických přístrojů a zařízení nebo chemickém průmyslu. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 8,8 procenta.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v září meziročně snížil o 1,6 procenta.
Více silnic než budov
Stavební výroba v Česku pak v září zpomalila meziroční růst na 12,8 procenta ze srpnových 17 procent. Produkce inženýrského stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, vzrostla o něco více než v pozemním, tedy ve stavbách budov. Vyplývá to rovněž z údajů ČSÚ. Meziměsíčně stavební výroba klesla o 3,2 procenta.
V meziročním srovnání stavebnictví posiluje od loňského listopadu. „V září se stavebnictví i nadále dařilo. K dobrému výsledku zčásti přispěla nízká srovnávací základna z loňského září, kdy byla stavební produkce ovlivněna srážkově nadnormálním počasím,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.
Produkce v inženýrském stavitelství se proti loňskému září zvýšila o 15,9 procenta a stavba budov vzrostla o 11 procent.
Podle ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radka Matějky počet bytů, které se začaly stavět, v září dosáhl na dosavadní letošní měsíční maximum. V devátém měsíci začala výstavba 3556 bytů, nicméně i kvůli vysoké srovnávací základně to bylo meziročně o pětinu méně, doplnil Matějka. Dokončených bytů podle něj meziročně přibylo o téměř 70 procent na 2960.
Orientační hodnota staveb, na které úřady vydaly v září stavební povolení, dosáhla 41,5 miliardy. Meziročně to bylo o osm procent méně.
