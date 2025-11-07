Maloobchodní tržby v Česku v září zpomalily meziroční růst. Bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel se zvýšily o 2,6 procenta po srpnovém revidovaném růstu o 3,3 procenta. Meziměsíčně se tržby v září snížily o 0,2 procenta. Čísla na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
„Maloobchodní tržby se v září po očištění o cenové vlivy meziročně zvýšily. K růstu přispěl prodej pohonných hmot a nepotravinářského zboží. Tržby rostly ve všech sortimentních skupinách prodejen s nepotravinářským zbožím s výjimkou prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením a s oděvy a obuví,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová. Tržby za prodej potravin se snížily, upozornila.
Za pohonné hmoty tržby ve srovnání s loňským zářím vzrostly o 9,5 procenta. Za nepotravinářské zboží se zvýšily o 2,8 procenta, naopak za potraviny klesly o 0,2 procenta.
Lidé přestávají utrácet za věci i služby. Jsou za tím obavy z budoucnosti nebo drahé bydlení?
V prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky tržby v září meziročně vzrostly o 11,6 procenta. V obchodech s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím stouply o 3,1 procenta, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 2,6 procenta a s výrobky pro domácnost o 1,4 procenta. Klesly naopak v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením o 3,4 procenta a s oděvy a obuví o 0,2 procenta.
Tržby ve specializovaných prodejnách potravin klesly proti loňsku o půl procenta a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 0,2 procenta. Nespecializované prodejny s převahou nepotravinářského zboží utržily víc o 4,7 procenta. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby vzrostly o 4,2 procenta.
Tržby za prodej a opravy motorových vozidel v září meziročně vzrostly o 3,2 procenta po srpnovém růstu o 6,1 procenta. Meziměsíčně se snížily o 0,4 procenta.
Dařilo se pohostinství
Tržby ve službách v Česku pak v letošním třetím čtvrtletí meziročně spíše stagnovaly, zvýšily se o nepatrných 0,1 procenta, informoval na webu ČSÚ. V předchozích šesti čtvrtletích byl růst výraznější, ve druhém kvartále letošního roku to bylo po revizi o 2,2 procenta. Ve třetím čtvrtletí se nejvíce dařilo sekci ubytování, stravování a pohostinství, naopak nejvyšší pokles zaznamenaly tržby u administrativních a podpůrných činností, klesly i tržby v dopravě a skladování.
„Tržby ve službách ve třetím čtvrtletí roku 2025 meziročně vzrostly o 0,1 procenta. Z dílčích odvětví k růstu nejvíce přispěly architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy. Reklama a průzkum trhu naopak růst nejvíce brzdily,“ sdělil vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ Tomáš Harák.
V ubytování, stravování a pohostinství evidovali statistici ve třetím čtvrtletí meziroční růst tržeb o 2,2 procenta. Ve stravování a pohostinství stouply o 2,4 procenta a v ubytování o 1,5 procenta.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist