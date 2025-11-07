Největší domácí outdoorový prodejce 4camping poprvé v historii přesáhne v tržbách hranici miliardy korun. Podnik milník překonal už během října, za celý rok počítá s tržbami kolem 1,1 miliardy. Proti loňsku by šlo o nárůst zhruba o 200 milionů korun. Do tří let by firma ráda vyrostla na dvě miliardy. Čísla představila na čtvrtečním setkání s obchodními partnery ve svém logistickém centru v Pardubicích.

Kromě ekonomických výsledků oznámili zástupci 4camping také plány na otevření první velké prodejny v centru Prahy, která by se měla stát vlajkovou lodí společnosti. Vysvětlili také, proč letošní Výstava stanů v pražských Letňanech zůstala za očekáváním nebo jak se obchodu daří bojovat s podvodnými e-shopy, které (nejen) na značce 4camping parazitují. Firmu navíc v příštím roce čeká stěhování.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Které trhy jsou pro 4camping klíčové.
  • Proč se poohlíží po nových značkách.
  • Kam by firma ráda umístila svou novou prodejnu.
  • Co může za nižší návštěvnost Výstavy stanů.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.