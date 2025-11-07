Evropská unie musí bránit svůj automobilový průmysl před čínskou konkurencí, včetně přehodnocení cíle ukončit v roce 2035 prodej aut se spalovacími motory. V rozhovoru s italským deníkem La Stampa to uvedl místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné. EU by se podle něj rovněž měla zaměřit na diverzifikaci svého exportu a stanovit nová pravidla na ochranu výroby v Evropě.
„Musíme být méně naivní a vrátit se ke standardům všech hlavních světových ekonomik. Jsme jediný kontinent, kterému chybí strategické myšlení v oblasti průmyslové politiky,“ uvedl místopředseda komise pro prosperitu a průmyslovou strategii a někdejší francouzský ministr zahraničí.
Varoval, že pokud EU nezasáhne, „do deseti let klesne počet automobilů vyrobených a prodávaných v Evropě ze 13 milionů na devět milionů“. „Musíme prokázat flexibilitu směrem k cíli úplného zastavení výroby automobilů se spalovacím motorem od roku 2035,“ řekl.
Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v unii prodávat auta se spalovacími motory. Součástí dohody byla klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady. Komise nedávno informovala, že reformu předpisu přesune již na konec letošního roku.
Neodepisujte německé automobilky. Mají spoustu silných stránek a zase se vrátí na špici, tvrdí významný ekonom
Zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2035 kritizuje několik členů EU včetně České republiky. Podle prozatímního plánu by měla komise revizi předložit ve středu 10. prosince.
I německý kancléř Friedrich Merz již před měsícem uvedl, že udělá vše pro to, aby v Evropské unii v roce 2035 neskončil bez výjimky prodej aut se spalovacími motory. Po jednání se zástupci automobilového průmyslu tehdy zdůraznil, že je tento průmysl pro Německo a jeho hospodářství klíčový.
Séjourné uvedl, že by se evropské automobilky měly obrátit i na nové trhy a zároveň by společnosti měly čelit menší byrokracii. Začátkem tohoto týdne eurokomisař rovněž uvedl, že cílem Evropské komise je oznámit vytvoření nové kategorie cenově dostupných malých elektromobilů, a tak čelit čínské konkurenci a oživit vnitřní trh. Naznačil rovněž možná opatření proti čínským výrobním závodům v Evropě.
„Dnes existují výrobci, kteří v Evropě montují čínská auta s čínskými komponenty a čínským personálem. Děje se to ve Španělsku a v Maďarsku. To není přijatelné,“ uvedl Séjourné.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist