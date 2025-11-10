Zhruba za stejnou cenu jako loni se o uplynulém víkendu začalo prodávat mladé víno z letošní úrody moravských a českých vinic. Do tradiční marketingové akce Svatomartinské víno dodalo 73 vinařství na 1,9 milionu lahví. Vinaři si pochvalují, že letošní úroda byla lepší než předchozí dva roky. A radost jim také dělá, že nastupující vláda – v souladu s tou dosluhující – jejich byznysu přeje. „Odmítáme zavedení spotřební daně na tiché víno,“ uvádí se v návrhu programového prohlášení chystaného kabinetu Andreje Babiše. Ten přitom proklamuje nutnost hledat zdroje peněz pro plánované výdaje zejména v sociální oblasti.
Stát má ve spotřební dani v podstatě jedinou páku, jak ovlivňovat tržní cenu alkoholických nápojů. Její sazba v Česku vytrvale a citelně roste jen u lihovin, v posledních dvou letech meziročně o 10 procent a od roku 2026 to bude o dalších pět procent. Pivovarům se sazba už dlouhé roky nemění a víno, které je ve spotřebě jedinou rostoucí alkoholovou komoditou, má daň nulovou.
Co se dočtete dál
- Proč nová vláda nechce zdanit tiché víno.
- Co si myslí lékaři a adiktologové o potřebě zdražit veškerý alkohol.
- Zda by bylo spravedlivé zdaňovat všechny alkoholické nápoje jednotně podle obsahu lihu.
