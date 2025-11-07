Polská letecká společnost LOT jedná o převzetí českých aerolinek Smartwings, informoval polský server Money.pl, který se odvolává na nejmenovaný zdroj ve společnosti LOT a na jehož zprávu upozornil server Zdopravy.cz. Společnost LOT se na dotaz polského webu odmítla vyjádřit. I společnost Smartwings dnes ČTK sdělila, že spekulace médií komentovat nebude.
"Nekomentujeme mediální spekulace," odvětil šéf polských aerolinek Michal Fijol, který podle portálu Money.pl kvůli připravované koupi na přelomu října a listopadu navštívil Prahu. "Spekulace médií nekomentujeme," uvedla na dotaz ČTK také mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Podle zdroje polského serveru spěje nicméně jednání do finále. "Ještě se nerozhodlo, ale rozhodnutí může být oznámeno již brzy," uvedl zdroj.
Zájem o české aerolinky dříve projevovala německá společnost Eurowings ze skupiny Lufthansa i turecké SunExpress. Od té doby se LOT důsledně vyhýbá vyjádřením na toto téma, napsal portál Money.pl. Pokud by LOT uspěl, bude ještě třeba získat souhlas valné hromady akcionářů. "Dokud transakce nebude završena, může vše skončit ničím," upozornil zdroj.
Server Money.pl připomněl, že spolumajitel Smartwings, miliardář Jiří Šimáně, už několik let hledá kupce. V listopadu 2022 izraelské aerolinky Israir oznámily, že jsou blízko převzetí české firmy, ale letos v červenci se stáhly. Specializovaná média spekulovala, že na stole bylo více 40 milionů eur (téměř 974 milionů Kč) za převzetí Smartwings.
Případné převzetí by aerolinkám LOT poskytlo rychlý přístup k novým letounům Boeing 737 MAX a Smartwings by posílily jejich decentralizovanou prázdninovou síť spojů. Ale integrace české společnosti, zatížené mnoha problémy, by mohlo představovat z mnoha hledisek potíž, řekl polskému portálu expert Dominik Sipiński. Polské aerolinky by podle něj musely hledat rovnováhu mezi udržením se v Česku a rozvíjením svého centra ve Varšavě. Vybudování druhého střediska v Praze by bylo velmi náročné a oslabilo by potenciál připravovaného nového dopravního uzlu mezi Varšavou a Lodží.
Podle experta prošly Smartwings mnoha vlastnickými změnami, převzaly České aerolinie a podnikatelský model firmy je rozdrobený, neboť obsluhuje mnoho částí trhu. Letouny Smartwings by LOT aktuálně nedokázal vtěsnat na varšavské letiště. Nicméně za počínáním LOT může být i defenzivní taktika a snaha nevpustit případného velkého konkurenta na středoevropský trh, míní Sipiński, podle kterého Smartwings dříve či později kupce najdou.
Sto procent akcií ve Smartwings nyní drží čeští majitelé Jiří Šimáně a Roman Vik, poznamenal server Zdopravy.cz. LOT vlastní stát prostřednictvím společnosti Polska Grupa Lotnicza (PGL).
