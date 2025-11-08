Příští rok by Sparta mohla vybrat architekta pro svůj nový stadion na Strahově. Ten ale podle Františka Čupra, výkonného místopředsedy představenstva AC Sparta Praha, nebude stát dřív jak za osm let. Sparta mezitím bude dál hrát na Letné, kde v jednom ze skyboxů sparťanský manažer popisuje i další investice do sportovního zázemí. Klub například buduje za stovky milionů novou sportovní akademii na Proseku a rozhlíží se také v Krči.
Loňský rok byl podle Čupra ekonomicky úspěšný a měl by opět zajistit vyrovnané hospodaření. Manažer, který se v čele klubu pohybuje zhruba osm let, zároveň věří, že Spartě se i přes současná klopýtnutí podaří získat mistrovský titul. Vyjadřuje se k vyhroceným vztahům se Slavií, miliardářské fotbalové horečce v lize, válce Jaroslava Tvrdíka s Deníkem Sport a kriticky hodnotí nové vedení Fotbalové asociace ČR.
Na jaře jste dotáhli dohodu s FAČR ohledně budoucího stadionu na Strahově. Jak se věci posunuly a změnilo se něco ve vašich představách?
V principu se nezměnilo nic. Projekt jsme chystali dlouho a důkladně, to znamená, že není důvod teď něco měnit. Aktuálně komunikujeme s potenciálními architekty, velkými studii ze světa, která mají v této oblasti zkušenosti. Ve světě už se příliš nestaví stadiony pro 30 tisíc, ale spíše pro 80. Takže hledáme inspiraci, kde se dá.
A z hlediska přípravy a povolení samotné stavby se nacházíte kde?
