Nejbohatší Češi si jezdí na dovolenou nejčastěji odpočinout do Itálie, Rakouska a Řecka. Zatímco Itálie patří dlouhodobě na špičku žebříčku, skokanem roku bylo Rakousko, které se za uplynulých dvanáct měsíců posunulo ze sedmého na druhé místo. Pomáhá tomu dobrá dostupnost autem z Česka, a tedy snadná možnost krátké víkendové relaxace.
Vyplývá to ze třetího ročníku studie Luxury Travel Report 2025, která vychází z analýzy klientských dat cestovní kanceláře EliteVoyage. Ta se věnuje realizaci luxusního cestování pro náročnou klientelu.
Co se dočtete dál
- Jak se letos změnilo pořadí oblíbených destinací mezi nejbohatšími Čechy.
- Kolik průměrně utrácejí nejbohatší Češi za den dovolené.
- Které letecké společnosti a hotelové značky preferují movití cestovatelé.
- Jak se mění věkové složení klientely a kolik je nejmladším zákazníkům.
