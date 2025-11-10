PSG – neboli Paris Saint-Germain – je nejlepší fotbalový klub světa. Hráči z Paříže vyhráli poslední ročník Ligy mistrů a teď kralují i francouzské lize.
PSG – neboli Průmyslové stavby Gottwaldov – jsou jedna z největších českých stavebních skupin a také výrobců železobetonových prefabrikovaných konstrukcí. Specializuje se na průmyslové, administrativní a rezidenční stavby, podílela se třeba na výstavbě pražské O2 areny.
Juraj Surovič, majoritní vlastník PSG, je zvyklý, že na tohle téma každou chvíli přijde nějaký vtípek. Už jen proto, že PSG je generálním sponzorem zlínského fotbalového klubu, kterému se letos v české lize docela daří.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.