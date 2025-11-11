Na celém světě je této unikátní whisky jen sedm lahví – a jednu získal český sběratel. Do soukromé sbírky směřuje archivní jednosladová skotská whisky Glenfiddich z roku 1959. Podle odborníků jde o jednu z nejvzácnějších lahví, které se v posledních desetiletích podařilo dostat do Česka. Její cena se pohybuje v jednotkách milionů korun. Limitovaná edice vznikla ve spolupráci s automobilovým týmem Aston Martin F1.

  • Jak obtížná byla jednání o získání lahve.
  • Na kolik by vyšel jeden panák takové whisky.
  • Jaké investiční destiláty jsou nejoblíbenější.
  • Jak s touto whisky souvisí známý sklářský mistr Rony Plesl.
