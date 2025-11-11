Americký internetový gigant Google hodlá v Německu investovat kolem pěti miliard eur (zhruba 121 miliard korun), aby v zemi rozšířil svou infrastrukturu a zvýšil kapacitu datových center. Agentuře Reuters to v úterý řekl zdroj obeznámený se situací. Google bude o svých záměrech informovat na odpolední tiskové konferenci. Firma už minulý týden uvedla, že představí svůj největší investiční plán pro Německo.
Podle druhého zdroje agentury Reuters bude investiční plán zahrnovat mimo jiné nové datové centrum ve městě Dietzenbach a rozšíření datového centra ve městě Hanau. Obě tato města leží nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Investice do datových center v poslední době zažívají po celém světě výrazný růst v souvislosti s rozvojem umělé inteligence (AI).
Google už dříve uvedl, že bude v Německu investovat „miliardy“, konkrétní částku ale zatím nezveřejnil. Tisková konference je plánována na 16:30 SEČ a předpokládá se, že na ní promluví mimo jiné i německý ministr financí Lars Klingbeil.
Společnost Google, která je součástí amerického technologického konglomerátu Alphabet, provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě. Stojí rovněž za operačním systémem Android, který používají téměř všichni výrobci chytrých telefonů.
