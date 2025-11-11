Společnost Microsoft investuje deset miliard dolarů (zhruba 210 miliard korun) do datového centra umělé inteligence (AI) na pobřeží Portugalska. Bude to letos jedna z největších investic této americké firmy v Evropě. S odkazem na sdělení firmy o tom v úterý informovala agentura Bloomberg. S portugalským listem Jornal de Negócios o plánech firmy hovořil na konferenci Web Summit v Lisabonu prezident Microsoftu Brad Smith.
Částka je určena pro datový park ve městě Sines, které leží zhruba 150 kilometrů jižně od Lisabonu. Microsoft centrum staví ve spolupráci s portugalským developerem Start Campus a s britským start-upem Nscale.
Microsoft v říjnu uzavřel víceletou smlouvu o pronájmu kapacity v lokalitě Sines. Společnost rozšiřuje svou výpočetní infrastrukturu, aby uspokojila rostoucí poptávku po službách umělé inteligence.
Pobřežní město s přibližně 15 tisíci obyvateli se stává klíčovým investičním centrem Portugalska. V okolí se nacházejí podmořské kabely spojující Evropu s Brazílií a s Afrikou, přičemž americká internetová společnost Google brzy přidá linku do Jižní Karolíny.
V květnu zahájila v lokalitě Sines čínská společnost CALB Group výstavbu továrny na baterie v hodnotě dvou miliard eur (48,5 miliardy korun). Sines je také navrhovaným místem pro tzv. gigafactory pro umělou inteligenci, kterou se chystá podpořit Evropská unie.
