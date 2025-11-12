Čeští zaměstnanci umělé inteligenci fandí. Berou ji jako pomocníka, který jim usnadní práci. Neočekávají však, že by jim přinesla vyšší výdělky, rychlejší kariérní postup nebo více volného času. Firmy jim nepřímo dávají za pravdu. V souvislosti s nástupem AI mluví hlavně o svém prospěchu: o transformačním potenciálu, inovacích a „digitálních asistentech budoucnosti“, kteří zvednou produktivitu a efektivitu práce. Mezi těmito pohledy zaměstnanců a zaměstnavatelů tak zeje stále viditelnější propast. Pro firmy bude zásadní, jak uchopí AI v praxi. Investice do technologií nestačí, pozornost musí věnovat i lidské stránce.
Údaje plynou z říjnového průzkumu personální společnosti Předvýběr.cz, který realizovala agentura Talk Online Panel na vzorku 500 pracujících. Více než 70 procent zaměstnanců si nemyslí, že AI jim v příštích dvou letech pomůže finančně či k povýšení. Jen necelá polovina respondentů je přesvědčena, že by se jim v krátkodobém horizontu vyplatila investice do rekvalifikace pro práci s AI.
Co se dočtete dál
- Proč zaměstnanci vnímají AI spíš jako pomocníka než cestu k vyšším mzdám či kariérnímu růstu.
- Kdo na nástupu AI skutečně vydělá.
- Jak AI proměňuje strukturu pracovního trhu a jaké profese mizí či vznikají.
- Jak mohou firmy překlenout propast mezi technologickým pokrokem a obavami zaměstnanců.
- Čím zvládnout frustraci a nejistotu z AI u zaměstnanců i manažerů, aby se stala přirozenou součástí práce.
