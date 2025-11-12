Od dubna, kdy se Andrea Orcel stal šéfem banky UniCredit, vzrostly její akcie skoro o 650 procent. To je podstatně víc, než čeho dosáhly srovnatelné evropské bankovní domy. Díky výrazné ziskovosti má UniCredit k dispozici desítky miliard eur hotovosti. A Orcel je chce využít k další expanzi.
Giorgia Meloniová, premiérka Itálie, tedy mateřské země UniCreditu, je ale proti. Její vláda dokonce sáhla po mimořádných pravomocech, aby Orcelovi jeho plány překazila. Jde o zákon, který kabinetu umožňuje zasáhnout v případě ohrožení národní bezpečnosti – Meloniová tím vlastně dala najevo, že postup UniCreditu, globálně nejvýznamnější italské banky, by takové ohrožení mohl představovat.
Co se dočtete dál
- Jak zatím rozhodovaly soudy.
- Co zřejmě stojí za odporem italské vlády k domácí expanzi UniCreditu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.