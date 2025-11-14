Takzvaná moderní lichva, kdy poskytovatelé úvěrů připravují dlužníky o jejich nemovitosti, je prohlubujícím se problémem celé země. Policie i centrální banka ale zatím zasahují jen zřídka. Nyní však k závěru míří jedna z prvních větších kauz. Soudní líčení čeká pražského podnikatele a mimo jiné předsedu několika bytových družstev Michala Moučku. Státní zástupce na něj podal obžalobu kvůli trestnému činu lichvy za to, že měl společně s dalším podezřelým připravit manželský pár o dvě nemovitosti.
O podnikateli, který stojí například za řadou podniků s názvy Bytové družstvo Jak bydlet doma, lišícími se jen římskými číslicemi na konci názvu, už HN dříve informovaly, a to právě ve spojitosti s podezřením na nefér zacházení s družstevníky.
Co se dočtete dál
- Za co konkrétně jde Michal Moučka k soudu.
- Jaké jsou praktiky jeho družstev a firem.
- Proč mohou být pro zadlužené lidi pastí.
