Má konzervativní a nacionalistické názory, je odhodlaná dělat reformy a jejím vzorem je bývalá premiérka Velké Británie Margaret Thatcherová. Čtyřiašedesátiletá Sanae Takaičiová se stala v říjnu historicky první ženou v čele Japonska a podobně jako Thatcherové se jí přezdívá „Železná lady“. V ekonomických otázkách jde ale Takaičiová ve šlépějích svých předchůdců. Jejím cílem je povzbudit japonskou ekonomiku skrze fiskální stimuly. Investoři jí zdá se věří, což se projevuje na japonském akciovém trhu, kterému se letos zatím daří nejlépe za více než dekádu. Pozitivní sentiment pohánějí kromě jejího nástupu ještě další dva významné faktory. Otázkou nicméně je, jestli je růst japonských akcií udržitelný v delším horizontu.
Co se dočtete dál
- Co pomáhá japonským akciím v růstu kromě nové vlády.
- Mohou japonské akcie růst dlouhodobě.
- Jaká mají investice do japonského akciového trhu rizika.
