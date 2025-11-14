Světový autoprůmysl, který dosáhl výrobního rekordu skoro 73 milionů vozů v roce 2017, má nejlepší časy za sebou, pro Evropu to platí dvojnásob. Produkce osobních aut zde do konce nynějšího desetiletí úrovně před pandemií nedosáhne. A to samé platí i pro Severní Ameriku. Tempo kdysi „nezadržitelné“ čínské expanze poleví v důsledku tvrdého cenového souboje v této zemi i geopolitických tlaků na její firmy.
Co se dočtete dál
- Co vyplývá z průzkumu KPMG mezi 775 manažery z autoprůmyslu.
- Z čeho mají největší obavy.
- Proč je podnikání v tomto oboru stále méně předvídatelné.
- Jak manažeři vidí budoucnost elektromobilů a autonomních aut.
