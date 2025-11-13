Půl roku po otevření pětihvězdičkového hotelu Fairmont Golden Prague, jehož kompletní přestavbu za více než 10 miliard korun financovalo trio českých miliardářů Pavel Baudiš, Eduard Kučera a Oldřich Šlemr, se mění jeho vlastnická struktura. Je to výsledek vzájemné dohody mezi trojicí byznysmenů a je součástí širšího procesu postupného oddělování rodinných kanceláří Baudiše a Kučery na jedné straně a Šlemra na druhé.
Baudiš, který spolu s Kučerou založil kyberbezpečnostní společnost Avast, se stává majoritním vlastníkem pětihvězdičkového hotelu, který byl dlouhá desetiletí na vltavském nábřeží známý jako InterContinental. Nově drží podíl 70 procent ve společnosti WIC Prague, která pražský Fairmont vlastní a spravuje, čímž se stává její hlavní postavou. Zbývajících 30 procent zůstává v rukou jeho dlouholetého partnera Kučery.
