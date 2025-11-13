Měla to být valná hromada, která probere řadu klíčových bodů spojených s budoucností podniku s tržbami skoro 10 miliard korun. Nakonec se setkání znesvářených akcionářů společnosti Tatra Trucks, k němuž mělo dojít ve čtvrtek 13. listopadu, po vzájemné dohodě vůbec nekonalo. A odložilo se na začátek prosince. HN to potvrdili oba akcionáři – zbrojní skupina Czechoslovak Group (CSG), která má ve výrobci nákladních aut 65 procent, stejně jako menšinový akcionář Promet Group, jenž v kopřivnické Tatře drží 35 procent.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou hlavní body, kde se akcionáři Tatry střetávají.
- O jak velkou částku se má zvýšit kapitál automobilky.
- Jaké byly výsledky automobilky za rok 2024. A jak si vedla CSG stoprocentně vlastněná vojenská část.
