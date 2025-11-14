Mladý slovenský finančník Michael Kollár, který se po štacích na Wall Street a v Londýně usadil v Praze, hlásí první zásahy v rámci svého nového fondu GateVest. Ten se zaměřuje na investice do prověřených správců kapitálů na Západě. Pro svůj projekt Kollár našel silného spojence ve skupině J&T. Skupina Patrika Tkáče a spol. s Kollárem investuje a zároveň jeho fond nabízí svým klientům.
I díky tomu jen zhruba za dva měsíce ostrého provozu získali kapitálové střelivo ve výši 1,6 miliardy korun. Většinu ve formě závazných příslibů. GateVest obdržel licenci teprve 4. září na Maltě, zároveň je v České republice evidován u ČNB jako zahraniční fond schválený pro distribuci kvalifikovaným investorům. Přes investiční platformu J&T je přístupný jako fond J&T World Private Capital.
Co se dočtete dál
- Do čeho GateVest investoval.
- V čem spočívá spolupráce s J&T.
- Jakou má investiční strategii.
- Jaký je příběh zakladatele Michaela Kollára.
