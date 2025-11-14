Nadcházející světový šampionát ve fotbalu, který odstartuje 11. června 2026, se už teď jeví jako komerčně nejúspěšnější v historii. Česká reprezentace obsadila druhé místo v základní skupině evropské kvalifikace. O postup na turnaj, který se uskuteční v Kanadě, USA a Mexiku, bude usilovat v březnovém play‑off. Bude se hrát i o významný vklad na konto Fotbalové asociace ČR (FAČR).
Revidovaná zpráva o rozpočtu Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) ze začátku listopadu potvrdila, že ve fondu pro mužské fotbalové MS je více než jedna miliarda dolarů. Jsou v tom započítány jak odměny za účast navyšované podle postupu týmů do dalších kol, tak částka 355 milionů na Program klubových výhod (CBP). To jsou kompenzační platby klubům, které pro účely národních reprezentací uvolňují své hráče.
Co se dočtete dál
- Z čeho pocházejí příjmy FIFA.
- Jaký podíl má MS na celkovém rozpočtu DIFA.
- Jaké problémy přináší pořadatelství MS městům.
