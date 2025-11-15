Carvago má jako jedna z největších online platforem pro nákup ojetých automobilů v Evropě v nabídce přes milion vozů. Některé vozy však vůbec nenabízí – před rokem firma zavedla černou listinu, tedy seznam notoricky problémových modelů a modelových variant. Za tu dobu tento blacklist zastavil téměř 150 tisíc vozů.
Blacklist zahrnuje desítky modelových variant se všemi druhy pohonu včetně elektrického. Automaticky filtruje celé modelové řady, specifické motorizace nebo typy převodovek, které jsou na základě dlouhodobých dat známé svými konstrukčními vadami a zásadními poruchami. Jde o časté a vážné závady hlavních technických celků jako motory, převodovky a u elektromobilů části trakčních soustav, jejichž opravy jsou extrémně nákladné. Nezřídka se počítají ve vysokých desetitisících nebo dokonce statisících korun.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.