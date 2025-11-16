V návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok nejsou vyčleněny peníze na opravy a rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy, které jsou v samostatné působnosti krajů. Uvedla to vláda v demisi v návrhu rozpočtu SFDI. Bližší informace k tomu v materiálu neuvedla. Návrh dostali v pátek k dispozici poslanci. Reakci Asociace krajů ČTK zjišťuje.
„V rozpočtu SFDI na rok 2026 nejsou na financování silnic II. a III. třídy, resp. na opravy a rekonstrukce předmětných komunikací, které jsou v samostatné působnosti krajů, alokovány finanční prostředky,“ píše se v návrhu rozpočtu. V letošním roce dostaly kraje ze SFDI na tyto silnice dvě miliardy korun, což byla proti loňskému roku poloviční částka. Podle tehdejšího vyjádření asociace krajů byla částka nedostatečná.
Podle dřívějších informací ministerstva dopravy poskytl stát v letech 2020 až 2025 krajům na dopravu dohromady přes 58 miliard korun, z toho více než 25 miliard na silnice druhé a třetí třídy. Od roku 2015 šlo na krajské silnice celkem téměř 40 miliard. Opravy silnic měly být letos nově financovány přímo prostřednictvím upraveného rozpočtového určení daní. Změnu ale Sněmovna do voleb neschválila.
Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) tehdy odmítl, že by rozhodnutí mohlo mít negativní vliv na stav silnic nižších tříd. Některé kraje podle něj vysoutěžily například souvislé opravy silnic zhruba za polovinu projekční ceny. Připomněl také, že část krajů se rozhodla zvýšit slevy na dopravu pro některé skupiny lidí ze současných 50 na 75 procent. Nejde proto podle něj věřit tomu, že by některé kraje neměly potřebné peníze na opravy silnic.
Dosluhující vláda v demisi předkládá návrh rozpočtu SFDI s celkovými výdaji 187 miliard korun. V návrhu rozpočtu ale chybí 37,2 miliardy korun. Vláda v materiálu píše, že je chce doplnit až při projednávání rozpočtu ve Sněmovně. „Saturace tohoto požadovaného navýšení bude realizována v rámci schvalování rozpočtu na rok 2026 v nadcházejících měsících,“ stojí v materiálu. Ministr Kupka na dotaz ČTK uvedl, že pro doplnění peněz lze využít zůstatek SFDI nebo ušetřené peníze z předchozích let. Již po jednání ve vládě řekl, že chybějící peníze považuje za řešitelnou věc.
„Už na konci září jsem uvedl, jak bychom doplňovali potřebné finanční prostředky: využitím zůstatku SFDI, zapojením nespotřebovaných neprofilujících výdajů. Další možností je posílení rozpočtu SFDI v průběhu roku 2026,“ uvedl Kupka.
Fond je určen k financování dopravních staveb v zemi, zejména dálnic, silnic, železnic, vodních cest nebo i cyklostezek. Letos hospodaří s více než 160 miliardami korun. Od letošního roku může financovat i veřejně přístupné dobíjecí stanice a vodíkové čerpací stanice nebo místní dráhy a vlečky ve vlastnictví státu.
Návrh rozpočtu SFDI naproti tomu počítá s 20 miliardami korun na obranné výdaje. "Jedná se o financování staveb, které budou přispívat ke zvýšení vojenské mobility, jež naplňují požadavky na efektivní přesuny vojsk mezi evropskými státy přes ČR," píše vláda.
