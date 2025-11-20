Předávání klíčů od Strakovy akademie opět provázejí tahanice o státní rozpočet. Letos jsou obzvláště vyhrocené. Nastupující kabinet viní ten končící, že předává erár v žalostném stavu, s chybějícími desítkami miliard korun. Ekonom Aleš Bělohradský vysvětluje, že je to ve skutečnosti trochu jinak – dosluhující vláda podle něj jen v klíčovém dokumentu odráží své priority, tedy především úspory. Zároveň Bělohradský upozorňuje, že české veřejné finance čekají těžké časy a do budoucna se neobejdeme bez změn v přístupu k utrácení peněz, obzvlášť pak těch, které si stát půjčuje. A že se bohužel nejspíš nevyhneme ani zvyšování daní.
Co se dočtete dál
- Jak je to ve skutečnosti s penězi, které údajně chybí ve státním rozpočtu ministra Stanjury.
- Jaká pozitiva se na kritizovaném rozpočtu dají najít.
- Proč by Česko nemělo usilovat o vyrovnnané rozpočty a zaměřit se jen a strukturální schodek.
