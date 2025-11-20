Předávání klíčů od Strakovy akademie opět provázejí tahanice o státní rozpočet. Letos jsou obzvláště vyhrocené. Nastupující kabinet viní ten končící, že předává erár v žalostném stavu, s chybějícími desítkami miliard korun. Ekonom Aleš Bělohradský vysvětluje, že je to ve skutečnosti trochu jinak – dosluhující vláda podle něj jen v klíčovém dokumentu odráží své priority, tedy především úspory. Zároveň Bělohradský upozorňuje, že české veřejné finance čekají těžké časy a do budoucna se neobejdeme bez změn v přístupu k utrácení peněz, obzvlášť pak těch, které si stát půjčuje. A že se bohužel nejspíš nevyhneme ani zvyšování daní.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak je to ve skutečnosti s penězi, které údajně chybí ve státním rozpočtu ministra Stanjury.
  • Jaká pozitiva se na kritizovaném rozpočtu dají najít.
  • Proč by Česko nemělo usilovat o vyrovnnané rozpočty a zaměřit se jen a strukturální schodek.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.