Bouřlivé dění kolem kolabující investiční skupiny RSBC podnikatele Roberta Schönfelda se dostává do své hlavní fáze. Po epizodní předehře v podobě insolvencí dvou menších firem ze skupiny - RSBC Advisory a Bauer Technics - totiž teď přichází na řadu mateřský holding. I ten nyní zamířil do insolvence. Právě v insolvenci holdingu se odehraje klíčový plán majitele Schönfelda a jeho poradců z KPMG a advokátní kanceláře Badokh.
První krok k tomu, aby udrželi celý proces pod svou kontrolou, mají úspěšně za sebou. Podle aktuálně zveřejněného insolvenčního návrhu totiž získali podporu pro svůj plán na tzn. předbalenou reorganizaci společnosti RSBC Holding. Kývlo na ní kolem 75 procent všech věřitelů, mezi nimi i někteří významní tuzemští byznysmeni.
Co se dočtete dál
- Kolik skupina RSBC Holding dluží.
- Co všechno jí patří.
- V čem spočívá její reorganizační plán.
- Kolik by věřitelé mohli dostat zpět.
- Jací známí byznymeni do RSBC investovali.
