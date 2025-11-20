Správa železnic začne od prosince upravovat hlavní tratě v Česku tak, aby na ně měly složitější přístup vlaky bez zabezpečovače ETCS.
Ukazuje to dopis o změnách v systému, který 18. listopadu rozeslal správce infrastruktury dopravcům a HN ho mají k dispozici.
Připomeňme – od prosince 2024 smí na hlavní koridory, hlavně z Prahy směrem na Moravu, jen vlaky vybavené zabezpečovačem ETCS. Ten sice výrazně snižuje riziko nehody, zároveň ale zvyšuje náklady dopravcům a hlavně u nákladní dopravy zásadně snižuje její konkurenceschopnost vůči kamionům.
