Britská společnost Rolls-Royce SMR, do níž loni majetkově vstoupila česká energetická skupina ČEZ, letos udělala na domácím trhu zásadní pokrok. V červenci ji britská vládní organizace odpovědná za rozvoj jaderné energetiky Great British Energy – Nuclear potvrdila jako preferovaného dodavatele malých modulárních reaktorů (SMR). Nyní v listopadu stát potvrdil i počet zdrojů, jež hodlá postavit, a místo, kde budou.
Co se dočtete dál
- Jak vidí nejnovější vývoj ČEZ, který je významný akcionář Rolls-Royce SMR.
- Kdo jsou hlavní konkurenti britského Rolls-Royce.
- Jak se prodražuje stavba SMR a jaké odhady ceny dávají analýzy.
