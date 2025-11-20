Britská společnost Rolls-Royce SMR, do níž loni majetkově vstoupila česká energetická skupina ČEZ, letos udělala na domácím trhu zásadní pokrok. V červenci ji britská vládní organizace odpovědná za rozvoj jaderné energetiky Great British Energy – Nuclear potvrdila jako preferovaného dodavatele malých modulárních reaktorů (SMR). Nyní v listopadu stát potvrdil i počet zdrojů, jež hodlá postavit, a místo, kde budou.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak vidí nejnovější vývoj ČEZ, který je významný akcionář Rolls-Royce SMR.
  • Kdo jsou hlavní konkurenti britského Rolls-Royce.
  • Jak se prodražuje stavba SMR a jaké odhady ceny dávají analýzy.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.